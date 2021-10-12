Мостовой: Сборная России сыграла ненадежно, но три очка есть три очка

Бывший игрок сборной Россииоценил перспективы национальной команды в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Как и со словаками, мы сыграли ненадежно, но три очка есть три очка. Было много ярких моментов в атаке, забили два мяча, и удача снова была на нашей стороне. Во втором тайме нас немного покусали, но у нас была фора и мы смогли ее удержать. А в тоже самое время хорваты оступились, пусть теперь они думаю про стыковые матчи.

Могу выделить нашу пару центральных защитников, они, собственно, и забили сегодня. Не могу не выделить Кузяева, который в матче был с хорошим "моторчиком", и Джикия, который забил огненный гол благодаря своему футбольному интеллекту.

Сборная взяла сейчас курс на удержание первого места в группе. Несмотря на нервную игру, у нас положительные результаты, и я надеюсь на дальнейшие успехи. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Мостовой Sport24.

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.