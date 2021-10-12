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    Дубль Пукки принес Финдяндии победу над Казахстаном

    Казахстан — Финляндия: счет матча 0:2, обзор голов

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    Сборная Финляндии одержала победу над командой Казахстана в выездном матче квалификации ЧМ-2022.

    Теэму Пукки
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    Теэму Пукки

    Встреча группы D, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Героем игры стал финский форвард Теэму Пукки, отличившийся на 45-й и 47-й минутах.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Казахстан — Финляндия 0:2
    Голы: 0:1 Теэму Пукки (45'), 0:2 Теэму Пукки (48') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Марат Быстров (Erkin Tapalov, 76'), Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Нуралы Алип, Ян Вороговский (Maksat Taykenov, 73'), Георгий Жуков (Aybar Zhaksylykov, 58'), Исламбек Куат, Vladislav Vasiljev (Асхат Тагыберген, 58'), Oralkhan Omirtayev (Aleksey Shchetkin, 58'), Бактийор Зайнутдинов Финляндия: Теэму Пукки (Onni Valakari, 78'), Йоэль Похьянпало (Фредрик Йенсен, 33'), Urho Nissila (Roope Riski, 90'), Глен Камара, Робин Лод (Роберт Тэйлор, 90'), Расмус Шуллер, Niko Haemaelaeinen, Robert Ivanov, Лео Вяйсянен, Албин Гранлунд (Юкка Райтала, 78'), Лукаш Градецки Предупреждения: Сергей Малый (36'), Robert Ivanov (36'), Бактийор Зайнутдинов (39'), Ян Вороговский (58')

    В следующем туре Финляндия отправится в гости к Боснии и Герцеговине, а Казахстан — к Франции.

    Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Украина — 8, 3. Финляндия — 8, 4. Босния и Герцеговина — 6, 5. Казахстан — 3.

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