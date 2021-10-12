Англия — Венгрия: счет матча 1:1, обзор голов

Джон Стоунз Фото: fifa.com
Гости открыли счет на 24-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Роланд Шаллаи.
Хозяева отыгрались на 37-й минуте, когда Джон Стоунз воспользовался рикошетом и из вратарской протолкнул мяч в сетку.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
Англия — Венгрия 1:1
Голы: 0:1 Роланд Шаллаи (пенальти) (24'), 1:1 Джон Стоунс (37') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Филип Фоден, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг (Джордан Хендерсон, 76'), Гарри Кейн (Тэмми Абрахам, 76'), Джек Грилиш (Букайо Сака, 62') Венгрия: Роланд Шаллаи (Janos Hahn, 79'), Szabolcs Schon (Филип Холендер, 68'), Доминик Собослаи (Неманья Николич, 90'), Zsolt Nagy, Андраш Шчафер (Балинт Вечей, 79'), Адам Надь, Loic Nego (Бендегуз Болла, 90'), Аттила Салаи, Адам Ланг, Акош Кечкеш, Петер Гулачи Предупреждения: Люк Шоу (23'), Андраш Шчафер (42'), Доминик Собослаи (90')
Сборная Польши в гостях нанесла поражение команде Албании 1:0 благодаря голу Кароля Свидерски на 77-й минуте.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
Албания — Польша 0:1
Албания: Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Мараш Кумбула, Фредерик Весели, Кейди Баре, Юльбер Рамадани, Лоренц Траши (Эрмир Леньяни, 65'), Одисе Роши, Рею Манай, Мюрто Узуни (Armando Broja, 58') Польша: Адам Букса (Кароль Свидерский, 71'), Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски, Якуб Модер (Матеуш Клих, 46'), Гжегож Крыховяк, Камиль Юзвяк (Пшемыслав Франковский, 71'), Тымотеуш Пухач, Ян Беднарек, Камил Глик, Павел Давидович, Войцех Щенсны Предупреждения: Ардиан Исмайли (34'), Адам Букса (39'), Эльсеид Хюсай (49'), Ян Беднарек (50')
В еще одной встрече группы I команда Сан-Марино у себя дома крупно проиграла Андорре — 0:3.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I
Сан-Марино — Андорра 0:3
Голы: 0:1 Марк Пужоль (10'), 0:2 Серхио Морено (53'), 0:3 Ricard Fernandez (89') Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Мануэль Баттистини, Давиде Симончини, Filippo Fabbri, Андреа Грандони, Энрико Голинуччи, Лука Ченсони (Лука Чеккароли, 68'), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони (Маттео Витайоли, 60'), Никола Нанни, David Tomassini (Хосе Хирш Адольфо, 68') Андорра: Ricard Fernandez (Марк Ребес, 90'), Марк Пужоль (Xavi Vieira, 90'), Кристиан Мартинес (Хорди Рубио, 84'), Серхио Морено (Марсио Виейра, 77'), Марк Валес, Жорди Алаез, Жоан Сервос, Макс Льовера, Albert Alavedra, Мойсес Сан-Никола (Eric De Pablos, 90'), Икер Альварес Предупреждения: Давиде Симончини (22'), Мойсес Сан-Никола (28'), Энрико Голинуччи (63'), Лука Ченсони (66'), Андреа Грандони (84')
В следующем туре Англия примет Албанию, Польша в гостях сыграет с Андоррой, а Венгрия у себя дома встретится с Сан-Марино.
Группа I: 1. Англия — 20 очков, 2. Польша — 17, 3. Албания — 15, 4. Венгрия — 11, 5. Андорра — 6, 6. Сан-Марино — 0.