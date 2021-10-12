Газзаев: Несмотря на тяжелую игру, Россия добилась положительного результата

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о победе национальной команды над Словенией в рамках квалификации ЧМ-2022.

«Несмотря на тяжелую игру, команда добилась положительного результата. Тем более хорваты со словаками сыграли вничью, и мы занимаем первое место в группе, поэтому теперь решающая игра будет в Хорватии 14 ноября. У нас хороший запас, и нам достаточно сыграть вничью, чтобы с первого места напрямую попасть на чемпионат мира.

Что касается качества игры, то оно было лучше, чем в матче со словаками, но важен был именно результат, с чем мы и поздравляем нашу команду. Надеюсь, что все потенциальные игроки сборной через месяц будут в оптимальном состоянии», — цитирует Газзаева ТАСС.

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра.