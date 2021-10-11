ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 16:31
    • Жительница Казани требует признать Азмуна отцом ее ребенка
  • 15:40
    • Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков
  • 15:13
    • «Байер» и «Лион» возобновили переговоры по переходу Азмуна
  • 14:44
    • Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА
  • 14:35
    • Кузнецова пропустит Кубок Кремля
    Все новости спорта

    Семак рассказал, почему «Зенит» слабо выступал в Лиге чемпионов в прошедших сезонах

    Футбол Зенит Лига чемпионов Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему его команде пока не удается проявить себя в Лиге чемпионов.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Возьмем все три сезона при мне. Первый, к сожалению, не получился, хотя выступили неплохо по очкам. На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус — у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают — уже проблема. Для нас очень важно, чтобы все были в строю. Тот же Малком ни в первый, ни во второй год почти не принимал участия в матчах Лиги чемпионов. В прошлом году была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята играли — Прохин, Шамкин, другие ребята... По сути нам не хватило ресурсов.

    А в этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел уже адаптировался к команде, а в прошлом году он перешел в "Зенит" за неделю. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, у нас не было половины состава из тех, кто сейчас определяет рисунок игры. А мы должны правильно распоряжаться теми качествами, которые есть у наших игроков.

  • Мутко о победе «Зенита»: «Мальме» нам не соперник, поэтому давайте успокоимся
  • Читайте по теме

    • Две прошедшие игры Лиги чемпионов этого сезона сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с "Челси" хотелось большего, но не получилось. Что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй тоже сложился хорошо. Но впереди четыре тура, все может измениться. Нам бы очень хотелось, чтобы мы дальше продолжали хорошо играть и набирать очки», — сказал Семак в эфире «Радио Зенит».

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Челси» (0:1) и разгромил шведский «Мальме». В третьем туре группового этапа команда Семака сыграет против «Ювентуса».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Германия спросит с Македонии за прошлую обиду
  • Северная Македония — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сербия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры