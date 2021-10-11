Карпин: Словения как минимум не слабее Словакии

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Не могу сказать, что есть большие отличия. Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь на выезде нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника.
После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее», — передает слова Карпина «Матч ТВ».
Матч Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.