Российский арбитр объяснил, почему был засчитан спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций

Российский арбитрпрокомментировал скандальный гол нападающего сборной Франциив ворота Испании (2:1) в финале Лиги наций.

Мбаппе забил решающий мяч незадолго до конца игры, находятся на грани офсайда.

«Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника.

VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч.