ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 13:50
    • КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели регулярного чемпионата
  • 09:23
    • Павлюченкова завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
  • 07:00
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 06:45
    • Сборная Аргентины разгромила Уругвай, Бразилия не справилась с Колумбией в отборе ЧМ-2022
  • 23:40
    • Сборная Франции — чемпион Лиги наций-2020/2021
    Все новости спорта

    Российский арбитр объяснил, почему был засчитан спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций

    Футбол Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Испании Футбол Испании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал скандальный гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Испании (2:1) в финале Лиги наций.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Мбаппе забил решающий мяч незадолго до конца игры, находятся на грани офсайда.

    «Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника.

  • Бензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • Сборная Франции одержала победу со счетом 2:1 над командой Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч.

    Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Германия спросит с Македонии за прошлую обиду
  • Северная Македония — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сербия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры