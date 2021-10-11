Российский арбитр объяснил, почему был засчитан спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Мбаппе забил решающий мяч незадолго до конца игры, находятся на грани офсайда.
«Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника.
VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч.
Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать.