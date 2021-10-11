ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 14:44
    • Ролан Гусев возглавил «молодежку» ЦСКА
  • 14:35
    • Кузнецова пропустит Кубок Кремля
  • 13:50
    • КХЛ назвала лучших игроков 6-й недели регулярного чемпионата
  • 09:23
    • Павлюченкова завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
  • 07:00
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Червиченко: Сейчас Словения для сборной России — заноза в заднице

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Словении ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборной России против Словении в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Хочется надеяться, что счастье не закончится и будет вечным. Хотя шансов на это совсем мало. Это уже не второй, а третий раз снаряд должен в одну воронку попасть. Внушает оптимизм добавление Миранчука и Самошникова. Но то, что мы видели в домашней игре со словаками, мало обнадеживает.

    Словенцы в начале были не очень, сейчас вроде подсобрались. Но у основных конкурентов они не выигрывали, поэтому не такая грозная, как была раньше, когда не пускала нас на различные турниры, сборная. Но, мне кажется, сейчас команда Словении для нас — заноза в заднице, которая вроде маленькая, но болючая и вонючая. Конечно, не хотелось бы на ней еще раз обжечься.

    На мой взгляд, лучше нас в нашей группе две команды — Хорватия и Словакия. Но словакам катастрофически не везет. Еле-еле хорваты в прошлый раз их обыграли, и потом они и нам несчастно проиграли. Но вполне возможно, что в этот раз они победят Хорватию, игра то у них хорошая, и когда-то должно все возвращаться. Если, конечно, им повезет и они обыграют хорватов, а мы вдруг каким-нибудь неведомым чудом победим Словению — это будет максимальный хохот», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

    Матч Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Словения — Россия.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорватия продолжит побеждать в матчах со Словакией
  • Хорватия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Германия спросит с Македонии за прошлую обиду
  • Северная Македония — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Македония — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сербия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры