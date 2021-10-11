ЭСК РФС признала верным удаление Азмуна в матче против «Сочи»

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
Решение Шадыханова удалить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2) было признано верным.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок "Зенита" прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч.
Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря "Сочи", использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.