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    ЭСК РФС признала верным удаление Азмуна в матче против «Сочи»

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    На заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС было рассмотрено обращение КДК РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Решение Шадыханова удалить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2) было признано верным.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок "Зенита" прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч.

    Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря "Сочи", использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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