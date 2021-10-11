Аспиликуэта прокомментировал поражение от Франции

Защитник сборной Испанииподвел итоги финала Лиги наций против Франции (1:2).

«Мы играли с чемпионами мира, хотели продемонстрировать нашу футбольную индивидуальность, и, несмотря на тяжелые первые 15 минут, когда мы изо всех сил пытались набрать темп, мы это сделали.

Мы до конца оставались верными своему стилю, своим идеям. Больше всего жаль, что мы слишком быстро упустили преимущество», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции стала вторым в истории чемпионом Лиги наций. Первый титул завоевала команда Португалии.