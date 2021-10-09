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    Оярсабаль: Мы не должны бояться Мбаппе, Бензема и Гризманна. Вот уважать — да

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    Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль в преддверии финального матча Лиги наций с Францией вспомнил о своем бывшем партнере по «Реал Сосьедад» Антуане Гризманне.

    Микель Оярсабаль
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    Микель Оярсабаль

    «Когда Антуан был в нашем "Реале", а был он еще мальчишкой, у него еще не было сформировавшихся представлений о футболе.

    Успехи, которых он у нас в "Реале" добился, ознаменовали собой новую эпоху. Все мы знаем, какого уровня этот игрок, и постараемся использовать свои лучшие качества, чтобы обойти сборную Франции и подняться на вершину.

    Гризманн, Мбаппе и Бензема — это все великолепные игроки. Мы не должны бояться ни их, ни вообще кого бы то ни было. Вот уважать — да.

    Кого из них я бы приобрел, если б мог? Ну-у... Если б появились такие полномочия, то это был бы Мбаппе. Он чуть сильнее двух других бомбардиров и к тому же моложе. Но любой из этой троицы стал бы сенсационным приобретением для любой команды.

    Мы доказали себе, что являемся отличной командой независимо от того, против каких 'больших' имен мы играем. Постараемся продемонстрировать высококлассную командую игру.

    Важно побеждать на турнирах такого масштаба. На ЕВРО мы вылетели на полуфинальной стадии и при этом утвердились в понимании того, что команда по-настоящему конкурентоспособна.

    У нас есть очень четкая игровая идея, и с той поры все мы претворяем ее в жизнь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

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