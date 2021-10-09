Льорис: Мы не должны тратить слишком много энергии на плохо организованный прессинг

Вратарь сборной Францииперед финальным матчем Лиги наций против Испании высказался о схеме 3-4-1-2 и об отсутствие, сдавшего положительный тест на коронавирус.

«Только играя матчи, можно отточить систему. Может, нам не хватает матчей или тренировок со сборной, чтобы довести все до автоматизма. Но каждый матч — это опыт, и мы стараемся прогрессировать, чтобы стать лучше как команда.

Нам очень жаль Адриена Рабьо. Жаль, что и Люка Динь выбыл ранее из-за травмы. Всегда грустно видеть, как твой товарищ по команде покидает расположение сборной, особенно перед финалом. Но мы знаем, что он будет болеть за нас.

Завтра нам понадобится вся наша энергия против команды, которая любит играть с мячом и имеет свой собственный стиль игры, основанный на владении мячом и движении.

Мы не должны тратить слишком много энергии на плохо организованный прессинг. Нужно работать вместе и двигаться одновременно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).