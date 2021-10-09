ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 21:18
    • Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy
  • 21:01
    • Швеция забила три безответных мяча в ворота Косово
  • 20:54
    • Сборная Украины одержала первую победу в квалификации ЧМ-2022
  • 20:08
    • «Алания» обыграла «Оренбург» и вышла на второе место в ФНЛ
  • 18:04
    • Пятов и Тымчик с первых минут сыграют за Украину против Финляндии
    Все новости спорта

    Льорис: Мы не должны тратить слишком много энергии на плохо организованный прессинг

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Сборная Испании Футбол Испании Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Вратарь сборной Франции Юго Льорис перед финальным матчем Лиги наций против Испании высказался о схеме 3-4-1-2 и об отсутствие Адриена Рабьо, сдавшего положительный тест на коронавирус.

    Юго Льорис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юго Льорис

    «Только играя матчи, можно отточить систему. Может, нам не хватает матчей или тренировок со сборной, чтобы довести все до автоматизма. Но каждый матч — это опыт, и мы стараемся прогрессировать, чтобы стать лучше как команда.

    Нам очень жаль Адриена Рабьо. Жаль, что и Люка Динь выбыл ранее из-за травмы. Всегда грустно видеть, как твой товарищ по команде покидает расположение сборной, особенно перед финалом. Но мы знаем, что он будет болеть за нас.

    Завтра нам понадобится вся наша энергия против команды, которая любит играть с мячом и имеет свой собственный стиль игры, основанный на владении мячом и движении.

    Мы не должны тратить слишком много энергии на плохо организованный прессинг. Нужно работать вместе и двигаться одновременно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько Дания забьет Молдавии?
  • Молдавия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдавия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры