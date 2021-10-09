Карпин назвал лучше игрока сборной России в матче против Словакии

Главный тренер сборной Россииоценил игру команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

«Я очень доволен самоотдачей, самоотверженностью. Это была команда, которая умирала и билась. На полусогнутых бежала до конца, все друг за друга. Команда в этом отношении была.

Выделять по такой игре не стал бы никого. Но на этом фоне — и Терехов, и Сутормин, и Чистяков смотрелись достойно. Звезд с неба не хватали, но достойно. Чистяков вышел надёжно, на своём уровне. Что показывает у себя в клубе, на таком уровне и сыграл.

У Гильерме есть проблемы с ахиллом, но это не первый месяц. Ему в сентябре это не мешало играть. Травма не сыграла роли в выборе вратаря. Отыграли на ноль. Матвей (Сафонов — Прим. LiveSport.Ru) спас в нескольких моментах, он лучший игрок матча. К сожалению. Для меня, когда вратарь лучший игрок матча — это плохо. Значит, команда сыграла не очень.

Бакаев неплохо смотрелся, но надо было отрабатывать назад, ему было тяжеловато. Поэтому его замена связана с усталостью», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В следующем туре отбора сборная России сыграет на выезде против Словении. Матч состоится 11 октября в Мариборе, начало — в 21:45 мск.