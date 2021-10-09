ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией
  • 18:04
    • Пятов и Тымчик с первых минут сыграют за Украину против Финляндии
  • 17:51
    • Дубль Превляка принес Боснии и Герцеговине победу над Казахстаном
  • 17:08
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции
  • 11:48
    • Назначены арбитры на матч Словения — Россия
  • 12:07
    • Виталий Мешков назначен главным арбитром матча Нидерланды — Гибралтар
    Все новости спорта

    «Алания» обыграла «Оренбург» и вышла на второе место ФНЛ

    «Алания» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол ФНЛ Футбол России Алания Оренбург Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Владикавказская «Алания» одержала домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 16-го тура футбольной национальной лиги (ФНЛ).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Единственный гол на 77-й минуте забил нападающий Николай Гиоргобиани.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Оренбург 1:0
    Гол: 1:0 Nikolay Giorgobiani (77') Предупреждения: David Shavlokhov (2'), Алан Багаев (8'), (12'), Аршак Корян (33'), Давид Кобесов (37'), Андрей Малых (37'), Юрий Ковалев (45 + 1'), Хетаг Хосонов (45 + 2'), Abu-Said Eldarushev (80')

    В параллельном матче московское «Торпедо» в домашнем матче сыграло вничью с «КАМАЗом» (1:1).

    Автозаводцы открыли счет на 66-й минуте — гол забил Алексей Померко. Но две минуты спустя Егор Тесленко сравнял счет.

    Доигрывали команды в меньшинстве — у хозяев за вторую желтую карточку был удален Иван Темников, а Амур Калмыков получил прямую красную. У «Оренбурга» за второй «горчичник» поле покинул Виктор Свежов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — КамАЗ 1:1
    Голы: 1:0 Алексей Померко (66'), 1:1 Yegor Teslenko (68') Предупреждения: Алексей Померко (16'), Равиль Нетфуллин (28'), Ivan Enin (35'), Ruslan Ayukin (48'), Aleksey Shumskikh (54'), Иван Темников (57'), Mingiyan Beveev (63'), Иван Темников (73'), Viktor Svezhov (79'), Viktor Svezhov (81') Удаление: Амур Калмыков (78')

    «Оренбург» с 34 очками остается лидером ФНЛ, а «Алания» набрала 32 очка и поднялась на второе место.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре 13 октября состоятся матчи «Оренбург» — «Текстильщик», «Акрон» — «Алания», «КАМАЗ» — «Енисей» и «Краснодар-2» — «Торпедо»

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Финляндия воспользуется проблемами Украины?
  • Финляндия — Украина. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры