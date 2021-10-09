«Алания» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Владикавказскаяодержала домашнюю победу над(1:0) в матче 16-го тура футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол на 77-й минуте забил нападающий Николай Гиоргобиани.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Оренбург 1:0 Гол: 1:0 Nikolay Giorgobiani (77') Предупреждения: David Shavlokhov (2'), Алан Багаев (8'), (12'), Аршак Корян (33'), Давид Кобесов (37'), Андрей Малых (37'), Юрий Ковалев (45 + 1'), Хетаг Хосонов (45 + 2'), Abu-Said Eldarushev (80')

В параллельном матче московское «Торпедо» в домашнем матче сыграло вничью с «КАМАЗом» (1:1).

Автозаводцы открыли счет на 66-й минуте — гол забил Алексей Померко. Но две минуты спустя Егор Тесленко сравнял счет.

Доигрывали команды в меньшинстве — у хозяев за вторую желтую карточку был удален Иван Темников, а Амур Калмыков получил прямую красную. У «Оренбурга» за второй «горчичник» поле покинул Виктор Свежов.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — КамАЗ 1:1 Голы: 1:0 Алексей Померко (66'), 1:1 Yegor Teslenko (68') Предупреждения: Алексей Померко (16'), Равиль Нетфуллин (28'), Ivan Enin (35'), Ruslan Ayukin (48'), Aleksey Shumskikh (54'), Иван Темников (57'), Mingiyan Beveev (63'), Иван Темников (73'), Viktor Svezhov (79'), Viktor Svezhov (81') Удаление: Амур Калмыков (78')

«Оренбург» с 34 очками остается лидером ФНЛ, а «Алания» набрала 32 очка и поднялась на второе место.

Календарь и таблица ФНЛ

В следующем туре 13 октября состоятся матчи «Оренбург» — «Текстильщик», «Акрон» — «Алания», «КАМАЗ» — «Енисей» и «Краснодар-2» — «Торпедо»