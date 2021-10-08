Тренер сборной Словакии: У Карпина достаточно игроков, чтобы заменить Дзюбу и Головина

Главный тренер сборной Словакииподелился ожиданиями от встречи св отборочном турнире ЧМ-2022.

«Каждый тренер пытается внедрить свои идеи. При Карпине пока был один сбор, моя оценка — сборная России в сентябре сыграла так, как должна была сыграть. Играет ваша команда в данный момент по-другому, не так, как с нами ранее. Это обусловлено игроками, которые сейчас вызваны в сборную.

У сборной России есть достаточно широкий подбор футболистов, чтобы заменить Головина и Дзюбу. Знаю о проблемах вашей сборной с фланговыми защитниками, но у нас тоже выпал важный фланговый игрок — Роберт Мак. Будем стараться справиться с этой ситуацией.

Против нас играет то, что у России положение в таблице лучше. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на ЧМ. Можно говорить что угодно о ключевых игроках, но Хорватия к нам не так давно приехала без Модрича и победила.

Пока определился только с вратарем, но приблизительно состав на завтра знаю. Нужно сегодня провести тренировку, чтобы понимать точно.

Слышал, что с газоном на стадионе в Казани были проблемы. Но сейчас посмотрел на поле — оно вполне добротное, в хорошем состоянии», — приводит слова Тарковича «Матч ТВ».

Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

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