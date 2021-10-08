В «Химках» рассказали о характере травмы футболиста Глушакова

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
Вместо Глушакова в сборную был вызван полузащитник «Ростова» Данил Глебов.
«Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.
Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского "Арсенала" он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе «Химок» ТАСС.
В рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября