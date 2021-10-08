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    Булыкин: К матчу со Словакией нужно отнестись предельно серьезно

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    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче национальной команды в отборе к ЧМ-2022 против Словакии.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Потери у нас, конечно, серьезные, но делать нечего — надо максимально мобилизоваться тем, кто вызван и кто выйдет в пятницу на поле. Все-таки вызваны лучшие на данный момент игроки страны из тех, кто смог приехать в расположение национальной команды. Так что, в принципе, есть, кем заменить травмированных.

    Словакия — соперник непростой. Опасности от нее можно ожидать и на стандартах, и при контратаках, что и показал мартовский матч России против этой команды (1:2), когда именно таким образом в наши ворота были забиты два гола. Но могут словаки и в позиционной атаке неплохо сыграть.

    Так что нужно этого соперника максимально разобрать, отнестись к нему предельно серьезно, но сохранять уверенность в своих силах, играть на своем поле в атаку, не ошибаться в защите и как можно лучше реализовывать моменты», — цитируют Булыкина «Известия».

    Матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани. Начало — 21:45 по мск. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.

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