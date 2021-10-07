Манчини: Несмотря на поражение, эта игра придаст сил сборной Италии

Главный тренер сборной Италииподелился мнением о поражении от Испании в полуфинальном матче Лиги наций (1:2).

«Понятно, что Испания хорошо держит мяч, но обидно проигрывать вот так, вдесятером. Первая половина легко могла закончиться со счетом 1:1. Мы допустили ошибку, которую не должны себе позволять на таком уровне.

Если честно, я не видел момент со второй желтой карточкой Бонуччи, но дело не в этом. Лео не должен был получить предупреждение ни в том, ни в другом случае.

Мы хорошо выступили, играя вдесятером: смогли забить гол и не пропустили. Нам нужны были свежие ноги, и это помогло, когда осталось 10 человек. Я думаю, что, несмотря на поражение, эта игра придаст нам сил», — приводит слова Манчини FootballItalia.

Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.