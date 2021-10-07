Карпин о Самошникове: Даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хоть на сборе был

Главный тренер сборной Россиивысказался о состоянии защитника «Рубина»

«По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учетом кадровых проблем, даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провел с нами ни секунды.

Что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты восприняли это — посмотрим. Есть соперник, который хочет выиграть. Доволен отношением к делу на 200%. С этим проблем нет.

Во что выльется на поле — увидим. На все эти вопросы ответ будет только после матча. Будет отрицательный результат — можно будет говорить все, что угодно», — сказал Карпин «Чемпионату» .