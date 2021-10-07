ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчем на фоне череды травм
  • 20:51
    • Гризманн, Мбаппе и Бензема сыграют в атаке ФРанции против Бельгии
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
    Все новости спорта

    Карпин о Самошникове: Даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хоть на сборе был

    Футбол Сборная России Футбол России Рубин ЧМ-2022 Сборная Словакии Сборная Словении Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учетом кадровых проблем, даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провел с нами ни секунды.

    Что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты восприняли это — посмотрим. Есть соперник, который хочет выиграть. Доволен отношением к делу на 200%. С этим проблем нет.

    Во что выльется на поле — увидим. На все эти вопросы ответ будет только после матча. Будет отрицательный результат — можно будет говорить все, что угодно», — сказал Карпин «Чемпионату» .

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли английская «молодежка» выиграть у Словении?
  • Словения U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Португалия продолжит традицию разгромов Лихтенштейна
  • Португалия U21 — Лихтенштейн U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.02
  • Экспресс 7 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словения U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Лихтенштейн U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры