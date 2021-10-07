Дешам: Франция хочет как можно больше владеть мячом и заставить Бельгию защищаться

Главный тренер сборной Франциивысказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Бельгией.

«Я считаю Турин своим вторым домом, я провел здесь половину своей карьеры. Мое время здесь оставило свой след, несмотря на то, что стадион изменился. Здесь у меня много знакомых, и я рад, что снова нахожусь в этом городе.

Мы всегда с ними соперничали, потому что они — соседи. Я очень уважаю Роберто Мартинеса и его игроков. Нас ждет красивая игра между двумя хорошими командами. Игроки любят такие матчи, где присутствует адреналин и четкая цель.

Я всегда начинаю с выбора варианта, при котором моя команда будет создавать как можно больше проблем для наших соперников. Мы хотим как можно больше владеть мячом и заставить Бельгию защищаться. Приятно, что мы дошли до финальной стадии и будем играть в полуфинале», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября в Турине, начало — в 21:45 мск.