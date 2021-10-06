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    Семин высказался о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что Алексей Миранчук зимой может покинуть «Аталанту».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.

    «Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение.

    Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение.

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    • У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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