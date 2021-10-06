Семин высказался о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.
«Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение.
Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение.
У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».