Семин высказался о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал информацию о том, чтозимой может покинуть

Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.

«Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение.

Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение.

У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».