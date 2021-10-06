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    Глушаков: Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о травме, которая не позволит ему сыграть за сборную России в квалификационных матчах ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени.

    Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя.

    Не будем загадывать по поводу меня — главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», — сказал Глушаков пресс-службе сборной.

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