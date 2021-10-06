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    Глушаков рассказал о проблемах со сном

    Футбол Химки Сборная России Футбол России
    Полузащитник сборной России и «Химок» Денис Глушаков признался, что после появления дочери у него начались проблемы со сном.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Сейчас времени нет особо — ребенок маленький. Пока покормишь, пока уложишь, уже потом уставший ложишься спать, потому что ночью просыпаешься кормить ее. В любом случае слышишь, я или Ксюша встаем.

    Когда тренировки тяжелые, я говорю: Сегодня ты встаешь, меня не трогай, потому что мне надо выспаться. А потом она иногда мне говорит: Все, я устала, и дочь кипишует. Я ей говорю: Ладно поспи, сегодня я встану», — приводит слова Глушакова пресс-служба национальной команды.

    Напомним, Глушаков получил травму на тренировке сборной России и может пропустить ближайшие матчи.

    Сборная России под руководством Валерия Карпина готовится к матчам против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) в рамках квалификации ЧМ-2022.

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