Глебов вызван в сборную России на октябрьские матчи

Полузащитник «Ростова»получил вызов на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

«После того, как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова.

Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в "Ростове", и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин пресс-службе РФС.

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей за «Ростов», забил два гола и отдал одну голевую передачу.