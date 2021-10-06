Дешам: У Бельгии одна из топовых сборных в Европе и мире

Главный тренер сборной Францииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в 1/2 финала Лиги наций.

Тренер также высказался о присутствии в заявке девяти футболистов с тремя и менее матчами за первую сборную.

«На кону стоит трофей, и нам предстоит сыграть в полуфинале с одной из сильнейших сборных мира, а в другой паре играют Италия и Испания.

Мы сделали все, чтобы выйти из очень тяжелой группы в эту стадию. Ранее были ЕВРО и чемпионат мира, а теперь есть и Лига наций. Победа в ней — наша цель.

Девять наименее опытных игроков не попадут в стартовый состав на матч против Бельгии

Я знаю, какую команду хочу выпустить на матч с Бельгией. Та тактика хорошо сработала против Финляндии и является одним из вариантов. Моя задача — создать сопернику как можно больше проблем.

Шесть или семь их игроков провели более сотни матчей за сборную. Их костях очень опытен, и у этой команды огромный атакующий потенциал.

У Бельгии одна из топовых сборных в Европе и мире», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.