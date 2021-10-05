Ван Гал рассказал, почему не вызвал Промеса в сборную Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландовобъяснил свое решение не вызывать на ближайшие матчи нападающего «Спартака»

«Я не думаю, что буду вызывать в команду игроков, которые находятся в подобном положении. Когда игрок связан с таким делом, ему намного сложнее сосредоточиться на матче. Когда он в России, он далек от этой ситуации, но в Нидерландах ему будет всё об этом напоминать.

Я видел, как Квинси играл за "Спартак". В 2014 году он был очень близок к тому, чтобы попасть в окончательный состав на ЧМ», — приводит слова ван Гала AD Sportwereld.

Промес подозревается в нападении на своего двоюродного брата с причинением серьезных телесных повреждений. Инцидент произошел летом 2020 года. 13 декабря 2020 года Промес был арестован, а через два дня его выпустили из-под стражи. В начале 2021-го 29-летний форвард перешел из «Аякса» в «Спартак».

Сборная Нидерландов 8-го октября встретится с Латвией, а 11-го — с Гибралтаром.