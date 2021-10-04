Президент «Урала»: Мы четыре матча подряд «на ноль» провели, это здорово

Президент «Урала»прокомментировал победу екатеринбургского клуба в гостевом матче десятого тура РПЛ с(1:0).

«Хочу сказать, что мы сегодня играли чисто на результат, сыграли здорово.

У нас были хорошие подходы, может быть, у "Уфы" было какое-то преимущество в начале игры и в конце, когда был такой навал.

А так мы играли очень хорошо, всю тренерскую установку выполнили, я доволен не только результатом, но и игрой.

Ребята стали в обороне получше играть, мы четыре матча подряд не пропускаем, это очень большое достижение.

Вторая победа подряд в чемпионате? Мы четыре матча подряд "на ноль" провели, это здорово.

Конечно, ребята, наверное, будут себя увереннее чувствовать, но все равно тяжело, морально давит, что в прошлых матчах команда не использовала некоторые моменты, проиграла в тех встречах, в которых не должна была проигрывать.

Сегодня мы очень довольны», — сказал Иванов ТАСС.