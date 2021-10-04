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    Президент «Урала»: Мы четыре матча подряд «на ноль» провели, это здорово

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургского клуба в гостевом матче десятого тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Хочу сказать, что мы сегодня играли чисто на результат, сыграли здорово.

    У нас были хорошие подходы, может быть, у "Уфы" было какое-то преимущество в начале игры и в конце, когда был такой навал.

    А так мы играли очень хорошо, всю тренерскую установку выполнили, я доволен не только результатом, но и игрой.

    Ребята стали в обороне получше играть, мы четыре матча подряд не пропускаем, это очень большое достижение.

    Вторая победа подряд в чемпионате? Мы четыре матча подряд "на ноль" провели, это здорово.

    Конечно, ребята, наверное, будут себя увереннее чувствовать, но все равно тяжело, морально давит, что в прошлых матчах команда не использовала некоторые моменты, проиграла в тех встречах, в которых не должна была проигрывать.

    Сегодня мы очень довольны», — сказал Иванов ТАСС.

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