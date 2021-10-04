Иско может перейти в «Эвертон»

По данным источника, в переходе испанца лично заинтересован Рафаэль Бенитес, который считает его хорошей заменой для Хамеса Родригеса. Напомним, что колумбиец ушел этим летом в катарский «Аль-Райян».
Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до конца этого сезона. «Реал» намерен выручить с его трансфера деньги, поэтому будет готов отпустить футболиста в зимнее трансферное окно.
На Transfermarkt цена полузащитника составляет 18 млн евро.
Иско принял участие в шести матчах Примеры этого сезона и забил один гол.