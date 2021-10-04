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    Иско может перейти в «Эвертон»

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    Издание Mundo Deportivo сообщило о том, что полузащитник «Реала» Иско может перебраться в АПЛ. В его услугах заинтересован «Эвертон».

    Иско
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    Иско

    По данным источника, в переходе испанца лично заинтересован Рафаэль Бенитес, который считает его хорошей заменой для Хамеса Родригеса. Напомним, что колумбиец ушел этим летом в катарский «Аль-Райян».

    Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до конца этого сезона. «Реал» намерен выручить с его трансфера деньги, поэтому будет готов отпустить футболиста в зимнее трансферное окно.

    На Transfermarkt цена полузащитника составляет 18 млн евро.

    Иско принял участие в шести матчах Примеры этого сезона и забил один гол.

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