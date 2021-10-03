«Уфа» — «Урал»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 10-го тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Голубев, Агаларов, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев, Бауэр, Фищенко, Мрзляк, Ахатов, Касинтура.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.

Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14:00 по мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут.