«Уфа» — «Урал»: составы, онлайн, прогноз

«Уфа» — «Урал»: стартовые составы команд Фото: globallookpress.com
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Голубев, Агаларов, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев, Бауэр, Фищенко, Мрзляк, Ахатов, Касинтура.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.
Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14:00 по мск.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь, следить за ходом игры — тут.