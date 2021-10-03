«Уфа» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор гола

Эрик Бикфалви Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Эрик Бикфалви, который на 34-й минуте нанес точный удар из-за пределов штрафной.
«Урал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (8) — на 14-м месте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Уфа — Урал 0:1
Гол: 0:1 Эрик Космин Бикфалви (34') Уфа: Александр Беленов, Константин Плиев, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Александр Сухов (Мориц Бауэр, 58'), Владислав Камилов, Олег Иванов, Артём Голубев (Egas Cacintura, 46'), Неманья Милетич (Эрвинг Ботака-Иобома, 74'), Вячеслав Кротов (Руслан Фищенко, 88'), Гамид Агаларов Урал: Эрик Космин Бикфалви, Андрей Егорычев, Рамазан Гаджимурадов (Вячеслав Подберёзкин, 62'), Kirill Kolesnichenko, Рафал Аугустыняк, Даниэль Мишкич, Денис Кулаков, Артём Мамин, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: Олег Иванов (9'), Эрик Космин Бикфалви (38'), Даниэль Мишкич (68'), Alexey Nikitin (90 + 2')
Команда Игоря Шалимова 17 октября примет ЦСКА, «Уфа» отправится в гости к «Краснодару».