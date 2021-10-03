Ионов не поможет сборной России в октябрьских матчах

Алексей Ионов Фото: globallookpress.com
32-летний футболист получил повреждение в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Футболист получил травму в расположении клуба: https://t.co/07IR6qaBne pic.twitter.com/ZyDAeVUSrH
Cборная России под руководством Валерия Карпина сыграет со Словакией 8 октября в Казани, а со Словенией встретится 11 октября в Мариборе.