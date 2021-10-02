«Брайтон» — «Арсенал»: счет 0:0

Фрагмент матча Фото: АПЛ
У «Брайтона» после этого поединка 14 очков. Он находится на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Шейн Даффи, Льюис Данк, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Паскаль Гросс (Соломон Марч, 84'), Адам Лаллана, Якуб Модер (Алексис Мак Аллистер, 78'), Марк Кукурелья, Леандро Троссард, Ниль Мопе Арсенал Лондон: Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 72'), Эмиль Смит Роув, Мартин Эдегор (Николя Пепе, 63'), Букайо Сака (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 90'), Albert Sambi Lokonga, Томас, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Арон Ремсдейл Предупреждения: Ниль Мопе (74'), Йоэл Велтман (82'), Томас (90 + 1')
«Арсенал» является девятой командой чемпионата Англии с десятью очками на счету.