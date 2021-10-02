«Брайтон» — «Арсенал»: счет 0:0

С почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити»

«Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу со счетом 2:0 над «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было