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    Полузащитник «Спартака» вызван в сборную России

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    Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России, информирует официальный сайт РФС.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Соответсвующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении.

    Хавбек будет готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

    Ранее был опубликован список из 26 игроков, которых тренерский штаб сборной России пригласил на сборы.

    Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва).

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

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