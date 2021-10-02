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    РПЛ. «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду», ЦСКА примет «Краснодар»

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    «Рубин» — «Нижний Новгород»
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    «Рубин» — «Нижний Новгород»
    2 и 3 октября в российской Премьер-лиге пройдут матчи десятого тура.

    «Рубин» — «Нижний Новгород» 0:1

    «Рубин» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:1.

    На 48-й минуте Хвича Кварацхелия заработал для «Рубина» пенальти и сам же взялся пробивать, но с его ударом справился Артур Нигматуллин.

    А вот нижегородцы своим пенальти на 61-й минуте воспользовались — Николай Калинский переиграл Юрия Дюпина, мощно пробив в верхний угол.

    Отметим, что в первом тайме травму получил Илья Самошников, вызванный в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Нижний Новгород 0:1
    Гол: 0:1 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (61') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов, Монтассар Тальби, Konstantin Nizhegorodov (Иван Игнатьев, 88'), Илья Самошников (Хвича Кварацхелия, 28'), Михаил Костюков, Андерс Драйер, In-Beom Hwang, Сеад Хакшабанович, Солтмурад Бакаев (Джордже Деспотович, 62'), German Onugkha Нижний Новгород: Richie Ennin (Беким Балай, 46'), Альберт Шарипов, Nikolay Kalinskiy, Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 53'), Илья Берковский (Lucas Masoero, 66'), Денис Ткачук, Кирилл Гоцук, Акош Кечкеш, Ibrokhimhalil Yoldoshev (Daniil Penchikov, 73'), Алексей Козлов, Артур Нигматуллин Предупреждение: Алексей Козлов (35')

    В турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» занимает седьмое место (14 очков), а «Рубин» — восьмое (14 очков).

    «Динамо» — «Крылья Советов»

    2 октября, 16:30 мск

    «Арсенал» — «Химки»

    2 октября, 19:00 мск

    ЦСКА — «Краснодар»

    2 октября, 19:00 мск

    «Уфа» — «Урал»

    3 октября, 14:00 мск

    «Зенит» — «Сочи»

    3 октября, 16:30 мск

    «Ахмат» — «Спартак»

    3 октября, 19:00 мск

    «Локомотив» — «Ростов»

    3 октября, 19:00 мск

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