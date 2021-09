Лидер «Фиорентины» отказывается продлевать контракт

Нападающий «Фиорентины»отклонил предложение клуба по новому контракту.

По информации известного журналиста Николо Скиры, сербский футболист и его агент отказались от возможности оформить новый договор до 2026 года. «Фиорентина» готова повысить зарплату Влаховича до четырех миллионов евро, но игрок не спешит продлевать контракт.

#Fiorentina are pushing to close #Vlahovic’s contract extension until 2026 (€4M/year). The striker and his agent are not convinced and are waiting. The contract expires in 2023 and he could leave next summer. Commisso turned down a rich bid (70M) by AtleticoMadrid last August https://t.co/OldOZCSoq4