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    Эмери: «Вильярреал» может гордиться собой в матче с «МЮ»

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    Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери прокомментировал поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) во 2-м туре Лиги чемпионов.

    Унай Эмери
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    Унай Эмери

    «Несмотря на результат, мы можем гордиться собой. Мы приехали сюда, на матч с "МЮ", и могли победить. Мы должны были лучше сыграть в концовке.

    Сегодня был непростой тест против фаворита группы. По нему мы могли увидеть, на каком уровне мы находимся. Эта команда взрослеет, но результаты все еще не приходят, мы должны сделать следующий шаг в развитии. Мы продолжим усердно работать и подойдем к матчу с "Янг Бойз" с положительным настроем», — сказал Эмери пресс-службе УЕФА.

    После этой победы у МЮ три очка и третье место в таблице группы F. «Вильярреал» идет последним с одним баллом на счету.

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