«Боруссия» Д — «Спортинг»: прогноз, составы, коэффициенты

«Боруссия» Д Фото: globallookpress.com
«Боруссия» Д: — Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Витцель, Азар, Дауд, Беллингем, Ройс, Мален.
«Спортинг»: Адан, Порро, Нету, Коатес, Феддаль, Матеус Рейс, Пальинья, Нунес, Сарабия, Паулинью, Тиагу Томаш.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на ее победу — 1.51, на успех «Спортинга» — 7.40, на ничью — 4.61. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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