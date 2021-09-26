ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Уфа»Размялись перед «Наполи». «Спартак» прервал серию неудач, уверенно обыграв «Уфу»
  • 23:59
    • «Реал» не справился с «Вильярреалом»
  • 20:58
    • Голы Понсе и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Уфой»
  • 21:45
    • Менхенгладбахская «Боруссия» в большинстве победила дортмундскую
  • 21:29
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Брентфордом»
  • 21:00
    • «Интер» поделил очки с «Аталантой», Димарко не забил пенальти
    Все новости спорта

    Литвинов: Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу

    Футбол Спартак Уфа РПЛ Футбол России Лига Европы Футбол Италии Наполи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

    Руслан Литвинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Литвинов

    «Очевидно, почему трибуны нам свистели: фанаты недовольны результатами. Будем пытаться вернуть их расположение. Мы переживаем, но сделаем все, чтобы вернуть их поддержку.

    Чего ждем от матча с "Наполи"? Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу, сделаем все ради нее.

    Доля молодого игрока — много работать, чтобы получить шанс и закрепиться. Я буду делать все для этого. Было много недочетов, надо много работать и стараться прогрессировать», — заявил Литвинов «Чемпионату».

    В ближайшем матче «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет с «Наполи» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бой Усик — Джошуа будет долгим?
  • Усик — Джошуа. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Наберет ли «Монако» три очка в матче с «Клермоном»?
  • «Клермон» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Как закончится южное дерби в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • Сегодня в 01:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Клермон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эмполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реймс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры