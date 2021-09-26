Литвинов: Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу

Полузащитник «Спартака»поделился впечатлениями после матча 9-го тура РПЛ с(2:0).

«Очевидно, почему трибуны нам свистели: фанаты недовольны результатами. Будем пытаться вернуть их расположение. Мы переживаем, но сделаем все, чтобы вернуть их поддержку.

Чего ждем от матча с "Наполи"? Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу, сделаем все ради нее.

Доля молодого игрока — много работать, чтобы получить шанс и закрепиться. Я буду делать все для этого. Было много недочетов, надо много работать и стараться прогрессировать», — заявил Литвинов «Чемпионату».

В ближайшем матче «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет с «Наполи» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.