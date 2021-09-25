«Страсбург» — «Лилль»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Дэвид, забивший с игры и реализовавший пенальти.

За хозяев гол забил Ибраима Сиссоко. За 10 минут до конца основного времени второго тайма «Страсбург» остался в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Адриен Томассон.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Лилль 1:2 Голы: 0:1 J. David (24'), 0:2 J. David (пенальти) (57'), 1:2 Ибраима Сиссоко (75') Страсбург: Матц Зельс, Антони Каси, Александр Джику (Фредерик Гильберт, 58'), Жерзино Ньямси, Максим Ле Маршан, Димитри Льенар (Маджид Абдул Уорис, 82'), Адриен Томассон, Жан Аолу (Ибраима Сиссоко, 58'), Жанрикне Беллегард, Хабиб Мухамаду Диалло, Кевин Гамейро (Людовик Ажорк, 59') Лилль: Джонатан Дэвид (Amadou Onana, 82'), Тимоти Уэа, Анхель Гомес (Габриэль Гудмундссон, 62'), Шека, Бенжамен Андре, Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 74'), Рейнилду, Свен Ботман, Жозе Фонте, Зеки Мехмет Челик (Тьягу Джало, 62'), Иво Грбич Предупреждения: H. M. Diallo (19'), M. L. Marchand (38'), A. Djiku (38'), I. Grbic (70'), T. Djalo (78'), Шека (81'), L. Ajorque (83'), J. Stephan (88'), Рейнилду (90 + 3') Удаление: A. Thomasson (79')

«Лилль» с 11 набранными баллами занимает 8-е место в чемпионате. «Страсбур» с 10 очками расположился на 10-й строчке турнирной таблицы Лиги 1.