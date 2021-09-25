Наставник «Аталанты» высказался о претендентах на скудетто

Главный тренер «Аталанты»поделился мыслями о шансах команды выиграть Серию А.

«Было сыграно только пять матчей, но фавориты уже определились. Выделяются "Интер", "Милан" и "Наполи". Нам бесполезно смотреть на скудетто.

"Фиорентина" и "Торино" находятся в том же диапазоне, что и мы. Понятно, что мы будем стараться совершенствоваться, надеясь, что кто-то споткнется.

Даже "Ювентус", который плохо стартовал, еще сможет нагнать других. Для всех клубов будет тяжелый чемпионат, потому что все стали крепче. Необходимо двигаться от игры к игре», — цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио.