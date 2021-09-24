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    Куман: В этой стране удаляют ни за что

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил игру своей команды в матче 6-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (0:0).

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «В целом команда играла хорошо. Мы много владели мячом. Было трудно создавать моменты, но лучшие шансы в этом матче были у нас, мы искали их вплоть до последней минуты, когда свой момент имел Депай.

    Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу сегодня. Было трудно, нужно было действовать более креативно. Нам не хватало последнего паса. Думали, что забьем, но не получилось. Если не забиваешь, не выигрываешь матчи.

    Мы заставили соперника много работать, закрывать свободное пространство. "Кадис" терял силы во втором тайме. А потом удалили Френки, и игра стала еще более сложной для нас.

    В этой стране удаляют ни за что. Все все видели на поле, кроме судьи. Это говорит само за себя», — цитирует Кумана сайт каталонцев.

    В турнирной таблице Ла Лиги команда Кумана занимает седьмое место, набрав девять очков в пяти матчах.

    В следующем туре каталонцы сыграют дома против «Леванте». Игра пройдет 26 сентября, начало — в 17:15 мск.

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