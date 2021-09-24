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    Канчельскис предположил отставку Руя Витории после матча с «Уфой»

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    Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» и «Уфы» в рамках девятого тура РПЛ.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Я думаю, сейчас без исключения каждая команда по-особенному настраивается на "Спартак", тем более "Уфе" нужно набирать очки, они находятся внизу турнирной таблицы.

    Для "Спартака" эта игра будет прежде всего тяжела психологически, но команда по индивидуальному мастерству выше. Произойти может все что угодно.

    Но если игра для клуба сложится неудачно, то совет директоров, возможно, поменяет тренера», — сказал Канчельскис «Спорт-Экспрессу».

    Прошлый матч «Спартак» в гостях проиграл ЦСКА с минимальным счетом.

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