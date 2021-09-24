Игнашевич рассказал про уникальность футбола Конте

Бывший главный тренер московского «Торпедо»рассказал, за кем следит в европейском футболе.

«Я бы отметил Конте и его "Интер" в прошлом сезоне. Все знают футбол Конте, но все равно никто не смог подстроиться . "Интер" как будто играл в "кошки-мышки" с соперниками и в итоге оказался на вершине Серии А. Мне очень жалко, что он ушел. И не менее жалко, что он не перешел в "Тоттенхэм". Жду не дождусь, когда он возглавит новую команду.

Конечно, можно привести пример Гасперини, ведь он уникален. Тренер работает больше 5 лет в одной команде и добивается результата с нетоповыми футболами. Каждый сезон клуб и команда эволюционируют.

Очень любопытно наблюдать за Нагельсманном, он работал в "Хоффенхайме" и "Лейпциге" по одной схеме, но в "Баварии" он отходит от своих принципов. "Бавария" как играла 4-2-3-1 и все выигрывала, так и продолжила играть при Нагельсманне. Он не стал этого ломать, хотя работа видна, он совершенствует систему игры под свою философию.

Интересно смотреть за Марко Розе в "Дортмунде", который использует ромб в центре поля. Тот же футбол он ставил в Менхенгладбахе и Зальцбурге до этого. Высокий прессинг, постоянное доминирование с любым соперником, он не отказывается от этой цели даже в матче с Баварией», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».