Игнашевич рассказал про уникальность футбола Конте

«Я бы отметил Конте и его "Интер" в прошлом сезоне.
Конечно, можно привести пример Гасперини, ведь он уникален. Тренер работает больше 5 лет в одной команде и добивается результата с нетоповыми футболами. Каждый сезон клуб и команда эволюционируют.
Очень любопытно наблюдать за Нагельсманном, он работал в "Хоффенхайме" и "Лейпциге" по одной схеме, но в "Баварии" он отходит от своих принципов. "Бавария" как играла 4-2-3-1 и все выигрывала, так и продолжила играть при Нагельсманне. Он не стал этого ломать, хотя работа видна, он совершенствует систему игры под свою философию.
Интересно смотреть за Марко Розе в "Дортмунде", который использует ромб в центре поля. Тот же футбол он ставил в Менхенгладбахе и Зальцбурге до этого. Высокий прессинг, постоянное доминирование с любым соперником, он не отказывается от этой цели даже в матче с Баварией», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».