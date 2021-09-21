Судья Иванов о Слуцком: У нас нет личного конфликта. Я могу объяснить каждое решение

Арбитр, работавший на матче 8-го тура РПЛ между(1:3), высказался о претензиях тренера казанцев

Наставник «Рубина» заявил, что судья Иванов профнепригоден и что он преднамеренно искал моменты для удаления тренера

«У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы.

Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей.

Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол — это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах.

Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра — такая же сложная работа. Каждый из нас, игроки, тренеры, судьи, пытается делать свою работу качественно.

Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани.

Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства.

Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса», — отметил Иванов «Спорт-экспрессу».