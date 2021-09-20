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    Все новости спорта

    «Локомотив» разошелся миром с «Уралом»

    «Урал» — «Локомотив»: счет матча 0:0

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    Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча 8-го тура РПЛ на «Екатеринбург Арене» завершилась без забитых мячей.

    В конце матча случилась стычка между футболистами обеих команд, в результате которой желтые карточки получили Франсуа Камано, Тин Едвай и Даниэл Мишкич.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Локомотив 0:0
    Урал: Илья Помазун, Арсен Адамов, Ivan Kuzmichev, Артём Мамин, Денис Кулаков (Вячеслав Подберёзкин, 79'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Kirill Kolesnichenko, Рамазан Гаджимурадов, Андрей Егорычев (Алексей Герасимов, 85'), Эрик Космин Бикфалви (Артем Максименко, 46') Локомотив: Франсуа Камано, Фёдор Смолов, Виталий Лисакович (Гирано Керк, 67'), Константин Марадишвили, Наяир Тикнизян, Alexis Beka (Faustino Anjorin, 62'), Дмитрий Баринов, Тин Едвай, Пабло, Александр Сильянов (Даниил Куликов, 86'), Гилерме Предупреждения: Эрик Космин Бикфалви (33'), Арсен Адамов (43'), Франсуа Камано (90 + 5'), Даниэль Мишкич (90 + 6'), Тин Едвай (90 + 6')

    «Локомотив» набрал 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 3 очками идет на последнем, 16-м месте.

    В следующем туре москвичи 25 сентября сыграют в гостях с подмосковными «Химками», екатеринбуржцы 27 сентября примут тульский «Арсенал».

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