Федотов: У «Сочи» есть время зализать раны

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Очень обидный и досадный матч. Допустили ошибку в начале матча, хотя очень много говорили, как важны первые минуты встречи, и что мы должны быть аккуратны в этой зоне.

Но даже пропустив, мы играли, создавали, комбинировали, находили решения. Единственное, нам не хватило точности в завершающих ударах, точности в передачах, может быть спокойствия и хладнокровия.

Вышедшие на замену Жоаозиньо и Никита Бурмистров хорошо добавили нашей игре. Удар со штрафного Жо, к сожалению, закончился перекладиной.

У Бурмистрова было несколько подходов и организационных действий. Всё это усилило наш потенциал в атаке. Чем располагали на данный момент, все силы бросили в бой.

Мы хорошо знали "Динамо". К чему готовились, то соперник и показал. Забив гол, он откатился, стал играть на быстрых контратаках.

Но все моменты у наших ворот вытекали из наших ошибок. Наши защитники действовали неточно, рискованно, соперник этим пользовался.

Что помешало во втором тайме забить хотя бы гол? Невезение и неточность ударов. Конечно, стоит отметить вратаря "Динамо" Игоря Лещука, который сыграл надежно.

На следующей неделе "Сочи" не играет в Кубке России. Будем готовиться, у нас есть травмированные и больные. Будем подводить всех к общему знаменателю. Есть время зализать раны», — сказал тренер «Матч ТВ».

По итогам восьми туров «Сочи» набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.