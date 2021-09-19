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    Федотов: У «Сочи» есть время зализать раны

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после поражения от «Динамо» (0:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Очень обидный и досадный матч. Допустили ошибку в начале матча, хотя очень много говорили, как важны первые минуты встречи, и что мы должны быть аккуратны в этой зоне.

    Но даже пропустив, мы играли, создавали, комбинировали, находили решения. Единственное, нам не хватило точности в завершающих ударах, точности в передачах, может быть спокойствия и хладнокровия.

    Вышедшие на замену Жоаозиньо и Никита Бурмистров хорошо добавили нашей игре. Удар со штрафного Жо, к сожалению, закончился перекладиной.

    У Бурмистрова было несколько подходов и организационных действий. Всё это усилило наш потенциал в атаке. Чем располагали на данный момент, все силы бросили в бой.

    Мы хорошо знали "Динамо". К чему готовились, то соперник и показал. Забив гол, он откатился, стал играть на быстрых контратаках.

    Но все моменты у наших ворот вытекали из наших ошибок. Наши защитники действовали неточно, рискованно, соперник этим пользовался.

    Что помешало во втором тайме забить хотя бы гол? Невезение и неточность ударов. Конечно, стоит отметить вратаря "Динамо" Игоря Лещука, который сыграл надежно.

    На следующей неделе "Сочи" не играет в Кубке России. Будем готовиться, у нас есть травмированные и больные. Будем подводить всех к общему знаменателю. Есть время зализать раны», — сказал тренер «Матч ТВ».

    По итогам восьми туров «Сочи» набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

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