«Сочи» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскоена выезде победило(1:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 12-й минуте — Шиманьски накрыл Нобоа на чужой половине, после чего поляк протолкнул мяч на Захаряна, который по центру чуть продвинулся вперёд и из-за штрафной пробил впритирку со штангой.

На 70-й минуте Никола Моро забил второй мяч, но арбитры не засчитали его из-за офсайда.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Динамо 0:1 Гол: 0:1 Arsen Zakharyan (12') Сочи: Сослан Джанаев, Данила Прохин, Rodrigao, Матео Барач, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Сергей Терехов, 46'), Ивелин Попов (Никита Бурмистров, 68'), Артур Юсупов (Жоаозиньо, 68'), Матео Кассьерра Динамо: Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 66'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 46'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Роман Евгеньев, 60'), Денис Макаров (Сильвестр Игбун, 66'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев (Clinton N'Jie, 86'), Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Игорь Лещук

После этой победы столичный клуб набрал 16 очков и переместился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Хозяева с 15 очками опустились на 3-ю строчку.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Рубин», а «Сочи» на выезде встретится с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 26 сентября.