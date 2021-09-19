ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдегор принес «Арсеналу» победу«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом»
  • 20:56
    • Гол Захаряна принес «Динамо» победу над «Сочи»
  • 20:29
    • «Челси» всухую разбил «Тоттенхэм»
  • 18:26
    • «Арсенал» вырвал победу у «Нижнего Новгорода», Чаушич оформил дубль
  • 18:05
    • Гол Роналду принес МЮ победу над «Вест Хэмом»
  • 18:05
    • Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Брайтоном»
    Все новости спорта

    Гол Захаряна принес «Динамо» победу над «Сочи»

    «Сочи» — «Динамо»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московское «Динамо» на выезде победило «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    Единственный мяч был забит на 12-й минуте — Шиманьски накрыл Нобоа на чужой половине, после чего поляк протолкнул мяч на Захаряна, который по центру чуть продвинулся вперёд и из-за штрафной пробил впритирку со штангой.

    На 70-й минуте Никола Моро забил второй мяч, но арбитры не засчитали его из-за офсайда.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Динамо 0:1
    Гол: 0:1 Arsen Zakharyan (12') Сочи: Сослан Джанаев, Данила Прохин, Rodrigao, Матео Барач, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Сергей Терехов, 46'), Ивелин Попов (Никита Бурмистров, 68'), Артур Юсупов (Жоаозиньо, 68'), Матео Кассьерра Динамо: Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 66'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 46'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Роман Евгеньев, 60'), Денис Макаров (Сильвестр Игбун, 66'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев (Clinton N'Jie, 86'), Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Игорь Лещук

    После этой победы столичный клуб набрал 16 очков и переместился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Хозяева с 15 очками опустились на 3-ю строчку.

    В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Рубин», а «Сочи» на выезде встретится с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 26 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Продолжится ли успешная домашняя серия «Сочи»
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Позволит ли «Валенсия» остаться лидером «Реалу»?
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Басилашвили — Маджер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Маррей — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кырстя — Контавейт
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры