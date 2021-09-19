Аршавин: Алексею Миранчуку стоит летом подумать о смене команды

Бывший игрок «Зенита»высказался об игре полузащитника «Аталанты»

«Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в "Локомотиве", то сейчас лишь редко в каких-то эпизодах видим в "Аталанте".

Думаю, навряд ли его кто-то отпустит, до следующего лета навряд ли он покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то может быть следующим летом стоит подумать о смене команды», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Накануне «Аталанта» минимально обыграла «Салернитану» (1:0). Миранчук был заменен после первого тайма.