Стукалов: «Уфа» каждый раз преображается после перерыва

Главный тренер «Уфы»высказался после победы над(3:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Я говорил, что игра будет боевая. К сожалению, снова долго входим в игру. Второй тайм порадовал обилием моментов и голов.

Но в концовке нельзя так доводить. Нужно спокойно доводить до логического завершения. Где надо придержать мяч, мы торопимся, идем в атаку.

Был момент, когда мы заработали штрафной около чужих ворот, быстро разыграли, потеря, встречная атака.

За счет чего команда преобразилась после перерыва? Не знаю. У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва.

А до него не может выйти так, как она выходит после перерыва. Это большая загадка», — сказал Стукалов «Матч ТВ».