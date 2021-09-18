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    Стукалов: «Уфа» каждый раз преображается после перерыва

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    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался после победы над «Химками» (3:2) в матче 8-го тура РПЛ.

    Алексей Стукалов
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    Алексей Стукалов

    «Я говорил, что игра будет боевая. К сожалению, снова долго входим в игру. Второй тайм порадовал обилием моментов и голов.

    Но в концовке нельзя так доводить. Нужно спокойно доводить до логического завершения. Где надо придержать мяч, мы торопимся, идем в атаку.

    Был момент, когда мы заработали штрафной около чужих ворот, быстро разыграли, потеря, встречная атака.

    За счет чего команда преобразилась после перерыва? Не знаю. У нас почему-то каждый раз команда преображается после перерыва.

    А до него не может выйти так, как она выходит после перерыва. Это большая загадка», — сказал Стукалов «Матч ТВ».

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