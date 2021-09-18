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    «Райо Вальекано» дома разгромил «Хетафе»

    «Райо Вальекано» -«Хетафе»: счет 3:0, обзор голов

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    В матче 5 тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле победил «Хетафе» со счетом 3:0.

    Радамель Фалькао
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    Радамель Фалькао

    Счет открыл Оскар Трехо ударом с пенальти. После по голу забили Пате Сисс и Радамель Фалькао.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Хетафе 3:0
    Голы: 1:0 Оскар Трехо (пенальти) (9'), 2:0 Pathe Ciss (78'), 3:0 Радамель Фалькао (81') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Esteban Ariel Saveljich, Alejandro Catena, Francisco Garcia, Сантьяго Комесанья (Марио Суарес, 89'), Pathe Ciss, Isi Palazon (Серхио Гвардиола, 89'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 71'), Бебе (Альваро Гарсия, 54'), Randy Nteka (Радамель Фалькао, 71') Хетафе: Энес Унал, Карлос Аленья (Хонатан Кристиан Сильва, 72'), Якуб Янкто (Витоло, 14'), Неманья Максимович, Чема (Jose Macias, 46'), Дамиан Суарес, Матиас Оливера (Хайме Мата, 72'), Jorge Cuenca, Даконам Ортега Дьене, Juan Iglesias (Флорентину Луиш, 46'), Давид Сория Предупреждения: Бебе (7'), Даконам Ортега Дьене (8'), Чема (18'), Дамиан Суарес (38'), Матиас Оливера (41'), Esteban Ariel Saveljich (42'), Сантьяго Комесанья (45 + 3'), Francisco Garcia (46'), Карлос Аленья (66'), Энес Унал (83'), Иван Балью (85'), Pathe Ciss (90 + 4'), Jose Macias (90 + 5')

    Хозяева набрали 7 очков и вышли на 7 место. «Хетафе» остается без очков и уже опустился на последнее место в таблице.

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